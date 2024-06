Alemanha se prepara para abrir Eurocopa em casa contra a Escócia

Tetracampeã mundial e tricampeã europeia, a anfitriã Alemanha vai abrir a Eurocopa nesta sexta-feira (14) contra a Escócia, em Munique, em um primeiro passo de volta à elite do futebol. Presente nas semifinais de todos os grandes torneios entre 2006 e 2016, a 'Mannschaft' vive um momento de baixa inédito em sua história, caindo na fase de grupos dos Mundiais de 2018 e 2022 e nas oitavas de final da última Euro, em 2021. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Uma crise rara que teve seu ápice em setembro de 2023, com a demissão do técnico Hansi Flick, algo que a Federação Alemã de Futebol (DFB) nunca havia feito antes.

A chegada de Julian Nagelsmann no final de setembro devolveu esperança à Alemanha, que teve a volta do meia Toni Kroos para disputar seu último torneio antes de pendurar as chuteiras. Com a Euro cada vez mais próxima, Nagelsmann começou a falar do sonho ainda distante que seria levantar o título continental. "Deveríamos sonhar e depois refletir sobre o que significa chegar à final e inclusive ganhá-la", explicou o treinador em entrevista coletiva durante a preparação para o torneio.

- Escócia com 'exército' de torcedores - O primeiro desafio será contra a Escócia, um jogo que a 'Mannschaft' quer usar e como ponto de partida para um novo conto de fadas, como o que o país viveu na Copa do Mundo de 2006, em que a Alemanha também era anfitriã e chegou à semifinal. "Pode ser o começo", opinou Thomas Müller, um dos três remanescentes da seleção que venceu o Mundial de 2014, ao lado de Kroos e do goleiro Manuel Neuer. "Pode nos incentivar para o resto do torneio. A responsabilidade está sobre os nossos ombros", declarou o capitão Ilkay Gündogan. Em 2006, uma vitória sobre a Costa Rica por 4 a 2 no jogo de abertura deu novo ânimo aos jogadores do técnico Jügen Klinsmann para a sequência do Mundial. Mesmo que uma vitória na estreia não garanta nada, a Alemanha venceu seu primeiro jogo em todas as vezes que foi campeã do mundo (1954, 1974, 1990 e 2014) e da Euro (1972, 1980 e 1996). Desta vez, o adversário terá outro calibre. A Escócia não tem a reputação de grande seleção europeia e nunca passou da fase de grupos da Eurocopa ou do Mundial. Mas liderados pelo capitão Andrew Robertson, os escoceses brilharam nas Eliminatórias em 2023, vencendo a Noruega de Erling Haaland (2 a 1 fora de casa) e a Espanha (2 a 0), uma das candidatas ao título.