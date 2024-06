Aldeias rurais da Índia ficam sem água para abastecer Mumbai

Distantes dos reluzentes arranha-céus de Mumbai, as empobrecidas cidades rurais em seus arredores que fornecem água à capital financeira da Índia estão secando, um problema que se repete em outras partes do país mais populoso do mundo.

"O povo de Mumbai bebe a nossa água, mas ninguém lá, nem mesmo o governo, dá atenção a nós ou às nossas exigências", protesta Sunita Pandurang Satgir, carregando na cabeça um pesado recipiente de metal cheio de água suja.

A demanda por água está crescendo rapidamente nesta nação de 1,4 bilhão de pessoas, mas as reservas estão diminuindo devido às chuvas inconstantes e ao calor extremo associado à mudança climática.