O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, desempenhou um papel fundamental na organização da reunião de chefes de Estado e delegações de cerca de 90 países em Genebra, com o objetivo de pôr fim à guerra na Ucrânia.

Há meses que o presidente ucraniano tem implementado uma ofensiva diplomática para conseguir que os poderosos do mundo participem da sua cúpula de paz e mostrar à Rússia, excluída da reunião, que está do lado errado da história.

A presença de dezenas de países, inclusive do Sul Global, tradicionalmente mais próximos de Moscou, em um momento em que a Ucrânia enfrenta grandes dificuldades no front no seu terceiro ano de guerra com a Rússia, é um primeiro sucesso.