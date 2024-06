Zelensky discute reunião sobre paz em visita à Arábia Saudita

"Também falamos sobre os preparativos para a reunião de cúpula, sobre os resultados esperados e sua possível implementação, e sobre as formas de se aproximar de uma paz verdadeira para a Ucrânia", acrescentou.

O presidente ucraniano viajou pelo mundo nas últimas semanas com o objetivo de reunir apoio e assistência para a reunião de cúpula para a paz em seu país que acontecerá na Suíça no próximo fim de semana. Ele visitou aliados tradicionais da União Europeia, além de países do Oriente Médio e da Ásia que mantêm relações mais estreitas com a Rússia.

Representantes de cerca de 90 países devem se reunir na Suíça para discutir o plano de Kiev para encerrar a guerra.