Último navio do explorador britânico Shackleton é encontrado na costa do Canadá

Os destroços do último navio expedicionário do célebre explorador polar britânico Sir Ernest Shackleton foram encontrados no fundo do oceano Atlântico em frente à costa do Canadá, anunciaram pesquisadores nesta quarta-feira (12). O chefe da Real Sociedade Geográfica Canadense, John Geiger, afirmou em coletiva de imprensa que os restos da embarcação foram descobertos no mar de Labrador, a cerca de 390 metros de profundidade. "Este é um navio historicamente muito importante", declarou Geiger. "Ele morreu nesta embarcação" quando viajava para a Antártida, acrescentou. Shackleton tinha 47 anos e sofreu um infarto. Já o Quest seguiu em serviço por várias décadas até afundar em 1962.

Os pesquisadores encontraram o navio no domingo com um instrumento de sonar. O caçador de naufrágios David Mearns disse que mediram com exatidão suas dimensões e elas correspondem às medidas conhecidas do Quest. "Os restos também são consistentes com os dados conhecidos do naufrágio, e está no lugar correto, onde não há mais destroços de sua classe de forma alguma", explicou. Mearns mostrou imagens de sonar da embarcação naufragada que descreveu como "majoritariamente intacta". E acrescentou que outra expedição irá mais adiante este ano com o objetivo de fotografar e depois documentar o naufrágio.