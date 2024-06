Trump diz esperar que todo bitcoin do mundo seja minerado em solo americano

Executivos de mineração de bitcoin se reuniram com o ex-presidente americano Donald Trump na noite de ontem. O agora candidato à reeleição comentou nas redes sociais que deseja que o bitcoin seja minerado principalmente nos EUA.

Estiveram presentes no encontro três dos cinco maiores mineradores de bitcoin do mundo, de acordo com um post da The Bitcoin Conference.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A mineração de Bitcoin pode ser nossa última linha de defesa contra uma CBDC moeda digital de Banco Central", escreveu Trump após o evento. "O ódio de Joe Biden ao bitcoin só ajuda a China, a Rússia e a Esquerda Comunista Radical. Queremos que todo o bitcoin restante seja FEITO NOS EUA!!!", escreveu.