Protesto contra governo deixa dezenas de feridos na Armênia

Dezenas de manifestantes ficaram feridos nesta quarta-feira (12) na capital da Armênia durante um protesto contra as concessões do primeiro-ministro Nikol Pashinyan ao Azerbaijão, país com o qual mantém disputas territoriais há décadas.

Milhares de pessoas se reuniram do lado de fora do Parlamento para exigir a renúncia de Pashinyan. Os manifestantes tentaram romper um cordão policial e os agentes lançaram bombas de efeito moral contra a multidão.

Os feridos foram levados para hospitais em ambulâncias e alguns sofreram lesões nas pernas e no abdômen, segundo um fotógrafo da AFP.