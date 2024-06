Passagem nos Pirineus permite migração maciça de insetos para a Espanha

Uma corredor montanhoso de apenas 30 metros nos Pirineus permite a migração de milhões de insetos por ano para a Espanha, segundo um estudo publicado nesta quarta-feira (12).

Essa migração maciça foi detectada há mais de 70 anos na passagem de Bujaruelo, na comunidade espanhola de Aragão, mas este estudo do cientista britânico Will Hawkes é o primeiro a dar uma ideia aproximada da variedade de insetos e do número de exemplares que fazem a travessia buscando climas mais quentes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em seu auge, são mais de 3.000 insetos por minuto por metro de terreno, segundo o texto publicado a revista Proceedings of the Royal Society B.