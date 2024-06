Partido conservador francês LR exclui líder por querer se aliar à extrema direita

"Os Republicanos vão apresentar candidatos aos franceses com clareza e independência" para as eleições legislativas, afirmou a deputada conservadora Annie Genevard.

O partido conservador francês Os Republicanos (LR) excluiu da formação seu até agora presidente, Éric Ciotti, depois que ele defendeu uma "aliança" com a extrema direita, favorita nas pesquisas para as legislativas antecipadas na França, informou o partido em um comunicado.

Altos dirigentes do LR encarregaram Annie Genevard e o deputado François-Xavier Bellamy a cuidar da "governança" do partido.

Na terça-feira, Ciotti disse à emissora TF1 que "precisamos de uma aliança com [o partido de extrema direita] Reagrupamento Nacional (RN)", mas "sem deixar de sermos nós mesmos".

Ciotti, à frente do tradicional partido de direita que governou a França no passado com os presidentes Jacques Chirac e Nicolas Sarkozy, assegurou que compartilha com o RN de uma visão conjunta dos "valores de direita" e que isto permitiria ao LR "conservar deputados".

As reações de seu partido não demoraram e o líder do LR no Senado, Bruno Retailleau, qualificou a proposta de "pessoal", enquanto seu contraparte na Assembleia Nacional (Câmara Baixa), Olivier Marleix, pediu a demissão de Ciotti.

Até hoje nunca os partidos da chamada direita republicana tinham aceitado fazer coalizões com a extrema direita e, ao contrário, chegaram a chamar a esquerda para formar uma frente comum.

O presidente francês, Emmanuel Macron, surpreendeu a França na noite de domingo com a convocação de eleições legislativas antecipadas, após a vitória da extrema direita francesa nas eleições para o Parlamento Europeu.