Norueguês Ingebrigtsen faz história no último dia do Europeu de Atletismo de Roma

O norueguês Jakob Ingebrigtsen fez história nesta quarta-feira (12), na última jornada do Campeonato Europeu de Atletismo, em Roma, ao se tornar, com seis ouros, o atleta europeu masculino com mais medalhas neste tipo de torneio no Velho Continente.

Ingebrigtsen venceu a final dos 1.500 metros, quatro dias depois de vencer os 5.000 metros.

O norueguês de 23 anos ficou em primeiro lugar nos 1.500m com o tempo de 3 minutos e 31,95 segundos. Ele foi acompanhado no pódio pelo belga Jochem Vermeulen (3m33s30) e pelo italiano Pietro Arese (3m33s34).