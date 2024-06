Nasdaq e S&P 500 voltam a fechar com recordes após dados de inflação e Fed

O Nasdaq e o S&P 500 voltaram a fechar em alta nesta quarta-feira (12), após dados de inflação melhores do que o esperado nos Estados Unidos, enquanto o Dow Jones recuou ligeiramente após um discurso cauteloso do Federal Reserve (Fed, banco central) sobre a inflação.

"O relatório de inflação desta manhã foi formidável. Os investidores responderam enviando as ações para a lua", resumiu José Torres, da Interactive Brokers.

A inflação em 12 meses recuou mais do que o previsto no mês passado, para 3,3% em relação a 3,4% em abril, um alívio após o aumento no início do ano, segundo o índice de preços ao consumidor (IPC).

Os dados do Departamento do Trabalho mostram que, na comparação mês a mês, em maio os preços se mantiveram estáveis em relação a abril, em comparação com um avanço de 0,3% registrado em abril sobre março.