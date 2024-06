Mais de 1,5 milhão de fiéis em Meca para a peregrinação anual, ofuscada pela guerra em Gaza

Mais de 1,5 milhão de muçulmanos chegaram à cidade saudita de Meca para a grande peregrinação anual do Islã, ofuscada neste ano pela guerra em Gaza. Embora os ritos oficiais do 'hajj' só comecem na sexta-feira (14), na Grande Mesquita de Meca, muitos fiéis vestidos de branco já começaram a dar voltas ao redor da Kaaba, a estrutura cúbica preta em direção à qual todos os muçulmanos rezam. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "É magnífico", disse Mariam Comate, uma mulher de 48 anos que viajou de Abidjan, na Costa do Marfim. "Quando vi a Kaaba pela primeira vez, fiquei estupefata", comentou.

Dados divulgados pelas autoridades sauditas, mais de 1,5 milhão de peregrinos chegaram do exterior à cidade sagrada do Islã, onde as temperaturas devem atingir 44ºC nos próximos dias. A peregrinação à Meca é um dos cinco pilares do Islã, que todo fiel deve cumprir ao menos uma vez na vida se tiver os recursos para a viagem. - "Ira" - A celebração anual é ofuscada pela guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza, que começou em outubro com o ataque sem precedentes do movimento islamista palestino no sul do território israelense.

O conflito "provoca muita ira no mundo muçulmano" e pode gerar expressões de solidariedade que não serão do agrado de Riad, destaca Umer Karim, especialista em política saudita da Universidade de Birmingham, no Reino Unido. A monarquia saudita anunciou esta semana que receberá como peregrinos quase mil parentes de vítimas da guerra, o que eleva a 2 mil o número de palestinos que estarão em Meca. Ao mesmo tempo, o ministro responsável pelo evento, Tawfiq al Rabiah, advertiu que "nenhuma atividade política" será tolerada no hajj, que deve ser dedicado exclusivamente às orações. Ao contrário de outros países muçulmanos, a Arábia Saudita nunca reconheceu Israel, mas a normalização das relações entre as nações estava em análise antes da guerra. Mesmo depois do ataque de 7 de outubro e da ofensiva de represália israelense, Riad continua o diálogo com Washington sobre um eventual reconhecimento, agora condicionado à criação de um Estado palestino. As autoridades tentarão "controlar a divulgação de qualquer mensagem ou manifestação política" que possa sair do controle e voltar-se contra a liderança saudita, afirma Umer Karim.

O hajj é uma fonte de legitimidade para os líderes sauditas, , cujo soberano ostenta o título de "guardião das duas mesquitas sagradas", em Meca e Medina. E querem que o hajj "continue sendo uma plataforma para reforçar sua legitimidade no mundo muçulmano", afirma Madawi al Rasheed, opositor saudita baseado em Londres. - "Proeza logística" - Em 2023, mais de 1,8 milhão de muçulmanos participaram do hajj, quase 90% deles procedentes do exterior, essencialmente de países asiáticos e do mundo árabe.