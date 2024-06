Macron entra em campanha na França contra os 'extremos'

O presidente Emmanuel Macron pediu nesta quarta-feira (12) a união de todos que dizem "não aos extremos" antes ou depois das eleições legislativas francesas, que ele antecipou após a vitória da ultradireita nas eleições europeias na França.

"As coisas são simples. Hoje temos alianças não naturais nos dois extremos (do espectro político), que não concordam em nada", disse o presidente centrista em uma entrevista coletiva, três dias depois do inesperado anúncio da antecipação das eleições.

Macron fez referência à proposta do presidente do partido conservador Os Republicanos (LR), Éric Ciotti, de estabelecer uma aliança com a legenda de extrema-direita Reagrupamento Nacional (RN), uma possibilidade rejeitada pela maioria dos deputados e líderes do LR.