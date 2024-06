Líderes do G7 fecham acordo para destinar US$ 50 bilhões à Ucrânia este ano, anuncia Presidência francesa

Os líderes dos países do G7 chegaram a um acordo para "o desembolso de 50 bilhões de dólares", equivalente a 269,4 bilhões de reais, à Ucrânia por meio dos ativos russos congelados "antes do final de 2024", anunciou a Presidência francesa nesta quarta-feira (12).

"Há um acordo. Como sempre no G7, os líderes tomam uma decisão e os técnicos fazem então o seu trabalho para moldá-la" e garantir que está "de acordo com a lei" e em conformidade "com as regras financeiras públicas" e as "capacidades financeiras de cada um", explicou a mesma fonte.

