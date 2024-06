Justiça francesa pede julgamento a acusados de sequestrar Paul Pogba

O Ministério Público de Paris pediu nesta quarta-feira (12), ao final de uma investigação, que seis pessoas próximas a Paul Pogba, entre elas seu irmão Mathias, sejam julgadas criminalmente por sequestro e extorsão contra o jogador, segundo uma fonte próxima ao caso, que ocorreu em 2022.

De acordo com as acusações, cinco pessoas próximas a Pogba são suspeitas de terem "preparado meticulosamente" um encontro nos subúrbios de Paris no dia 19 de março de 2022, durante o qual dois homens não identificados sequestraram e roubaram o jogador francês, de quem pediram 13 milhões de euros (aproximadamente R$ 76 milhões, na cotação atual).

Seu irmão mais velho, Mathias, que estava ausente nessa noite, é suspeito de ter pressionado o jogador, "com a mesma determinação para conseguir que [Paul Pogba] entregasse o dinheiro".