Jardineiros submarinos restauram o ecossistema de fiorde na Dinamarca

"Tivemos um verão muito quente no ano passado, 2023, o que provocou um enorme esgotamento do oxigênio", disse à AFP Mads Fjeldsoe Christensen, um biólogo que trabalha com a prefeitura. "Foi muito grave e vimos muitos peixes mortos".

Para amenizar a tragédia ambiental, cientistas e a prefeitura decidiram em 2018 reintroduzir ervas marinhas, que ajudaram a restaurar o entorno fundo do mar.

Nas zonas ainda prósperas, os cientistas retiram as ervas e logo, em terra, os voluntários envolvem os brotos ondulados em estruturas degradáveis para que os mergulhadores possam fixá-los facilmente no fundo do mar.

É um primeiro passo para o fiorde, cujo ecossistema colapsou nos últimos anos.

"A erva marinha é onde crescem todos os peixes, é como um jardim de infância para eles. Sem erva marinha não há ambiente para a população de peixes crescer", explicou Fjeldsoe Christensen.

- Retorno da vida aquática -

Desde o início do projeto, mais de 100.000 ervas foram plantadas em seis hectares do fundo do mar. Os mergulhadores redescobrem a vida aquática, com caranguejos e peixes.