Incêndio em edifício no Kuwait deixa mais de 35 mortos

Mais de 35 pessoas morreram no incêndio de um edifício no Kuwait, em uma área onde vivem muitos trabalhadores estrangeiros, informou o Ministério do Interior.

E mais de 30 pessoas ficaram feridas, informou um funcionário de um hospital ao ministro do Interior, xeque Fahd Al Yousef, durante uma visita às vítimas, segundo um vídeo divulgado pelo jornal Al Jarida.

