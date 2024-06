Incêndio em edifício no Kuwait deixa 49 mortos

Ao menos 49 pessoas morreram nesta quarta-feira (12) no incêndio de um edifício no Kuwait, em uma área onde vivem muitos trabalhadores estrangeiros, segundo um balanço atualizado divulgado pelo Ministério do Interior.

A tragédia aconteceu no bairro periférico de Mangaf, zona sul da capital, e mais de 40 pessoas ficaram feridas, informa um comunicado do Ministério da Saúde.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O incêndio aconteceu nos andares inferiores de um edifício habitado por trabalhadores asiáticos, informaram testemunhas, e se propagou rapidamente aos andares superiores.