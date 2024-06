Imprensa dissidente da Nicarágua noticia internação de irmão crítico ao presidente

A imprensa nicaraguense exilada na Costa Rica reportou, nesta quarta-feira (12), que Humberto Ortega, irmão do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, foi internado no Hospital Militar de Manágua "com sintomas de infarto", que teria sofrido em casa.

"Aproximadamente às sete horas da noite de terça-feira, 11 de junho, um contingente de forças policiais transferiu o general reformado, Humberto Ortega, ao Hospital Militar de Manágua por causa de uma emergência médica", reportou o jornal Confidencial, citando "fontes vinculadas a esta instituição".

Veículos da imprensa nicaraguense que trabalham principalmente na Costa Rica, como "100% Noticias" e o jornal "La Prensa", afirmaram que Humberto Ortega, ex-chefe do Exército e crítico do governo esquerdista de seu irmão, foi internado "com sintomas de ter sofrido um infarto cardíaco em casa".