Fossati confirma que capitão Renato Tapia vai desfalcar Peru na Copa América

O técnico do Peru, Jorge Fossati, confirmou nesta quarta-feira (12) que o capitão da seleção, Renato Tapia, do Celta de Vigo, será um desfalque na Copa América-2024, nos Estados Unidos, que será disputada a partir do dia 20 de junho.

"Ele não estará nesta Copa América", disse Fossati em entrevista à imprensa peruana na Filadélfia, onde o Peru se prepara para disputar um amistoso na sexta-feira contra El Salvador.

A ausência de Tapia se deve ao fato de a Federação Peruana de Futebol (FPF) não ter atendido ao pedido do jogador para que lhe fosse concedido um seguro contra uma possível lesão no torneio continental.