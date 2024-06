EUA anuncia mais sanções contra Rússia pela guerra na Ucrânia

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quarta-feira (12), às vésperas da cúpula do G7 na Itália, uma série de sanções contra mais de 300 entidades, como a Bolsa de Moscou, com o objetivo de frear a guerra na Ucrânia e pressionar as instituições financeiras que mantêm negócios com a Rússia.

"As ações de hoje afetam as vias que lhes restam (à Rússia) para obter materiais e equipamentos internacionais, incluindo sua dependência de suprimentos essenciais de países terceiros", declarou a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, sobre as novas medidas.

"Aumentamos o risco para as instituições financeiras que tratam com a economia de guerra da Rússia, eliminamos as possibilidades de evasão, e diminuímos a capacidade da Rússia de se beneficiar do acesso à tecnologia, equipamentos, software e serviços informáticos estrangeiros", acrescentou, citada em um comunicado.