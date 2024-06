Estádio de Munique mostrará cores do arco-íris em 22 e 23 de junho na Eurocopa

A Allianz Arena, que receberá seis partidas da Eurocopa-2024 (14 de junho a 14 de julho), será iluminada com as cores do arco-íris, em ocasião da Parada do Orgulho organizada na capital bávara, indicou a UEFA nesta quarta-feira (12).

Não há nenhuma partida programada para essas datas no estádio.

"A pedido da Munich Football Arena (nome do estádio durante a competição), o estádio será iluminado com as cores do arco-íris em 22 e 23 de junho", explicou a UEFA. Durante esse fim de semana, Munique celebrará a Parada do Orgulho, chamado Cristopher Street Day na Alemanha.