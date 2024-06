Esporte ajuda feridos de guerra ucranianos a se sentirem 'vivos'

O esporte permite que os feridos de guerra ucranianos "se sintam vivos", afirmou à AFP o ex-jogador Andriy Shevchenko, no âmbito do Campeonato Europeu de Futebol para Amputados, disputado no início do mês em Evian (leste da França).

"Nós estamos vivos hoje graças a estes ex-combatentes", disse o vencedor da Bola de Ouro em 2004 e atual presidente da Federação Ucraniana de Futebol (UFA).

Logo, permitir que os feridos na defesa do território ucraniano após a invasão russa em fevereiro de 2022 pratiquem um esporte é uma forma de ajudá-los a "retomar uma vida ativa graças ao futebol".