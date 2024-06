Equador aumentará preço da gasolina 'em breve' apesar dos protestos

O governo do Equador aumentará o preço dos combustíveis "em breve" como resultado da eliminação dos subsídios. A afirmação foi dada pelo ministro da Economia, Juan Carlos Vega, nesta quarta-feira (12), em meio à previsão de protestos contra o aumento das tarifas.

Embora não tenha sido definido um valor exato para o aumento, a previsão é de aproximadamente "25 centavos" por galão americano de gasolina extra, disse Vega, em entrevista ao canal local Teleamazonas.

Com essa decisão, o combustível passaria de US$ 2,46 (R$ 13,25) para US$ 2,71 (R$ 14,60, na cotação atual).