Engenheiros demitidos da SpaceX processam Musk por abuso trabalhista e conduta sexista

A queixa civil apresentada em um tribunal de Los Angeles sustenta que Musk demitiu as quatro mulheres e quatro homens após eles publicarem uma carta aberta detalhando suas preocupações e pedindo ao conselho de administração que se distanciasse do chefe da SpaceX.

"Mas ele dirige sua empresa na Idade Média - tratando as mulheres como objetos sexuais avaliadas pelo tamanho do sutiã, bombardeando o local de trabalho com piadas sexuais obscenas e respondendo àqueles que desafiam esse ambiente [...] que, se não gostarem, podem procurar outro emprego", afirma.

A ação acusa Musk e a SpaceX de assédio sexual, discriminação, represálias e demissão injustificada.

"Musk acredita que está acima da lei", disse a advogada dos engenheiros demandantes, Laurie Burgess, em um comunicado. "Estamos ansiosos para que Musk preste contas de seus atos no julgamento".