Defensores de imigrantes processam Biden por restringir asilo na fronteira

Grupos de defesa dos imigrantes entraram nesta quarta-feira (12) com uma queixa contra o governo do presidente americano, Joe Biden, devido a um decreto que restringe o asilo na fronteira com o México.

Biden assinou recentemente uma ordem executiva que autoriza o fechamento da fronteira com o México aos imigrantes que solicitam asilo quando houver mais de 2.500 travessias irregulares em uma média de sete dias, e prevê a reabertura quando esse número cair para 1.500.

Além de possibilitar o fechamento da fronteira, o decreto endurece as normas de análise dos pedidos de asilo e favorece as deportações aceleradas. A medida colocou em pé de guerra as organizações de defesa dos imigrantes, no momento em que Biden tenta atrair o voto do eleitorado latino.