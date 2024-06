Centro e sul do Chile em alerta máximo para chegada de chuvas intensas

Seis regiões do centro e do sul do Chile estão em alerta máximo pela chegada, nas próximas horas, de uma frente de vento e chuvas, prevista como a pior em mais de quatro décadas.

O "alarme", nível máximo de advertência à população, foi emitido pela Direção Meteorológica do Chile e abrange as regiões de Coquimbo, ao norte; Valparaíso e Metropolitana, no centro; e O'Higgins, Ñuble e Biobío, no sul.

De acordo com a Direção Meteorológica, haverá chuvas intensas "em um curto período de tempo" a partir da madrugada de quinta-feira.