Campeão por comer cachorros-quentes é excluído de concurso nos EUA após promover marca de carne vegetal

"Joey Chestnut é um herói americano. Nada nos alegraria mais do que tê-lo" no concurso deste ano, acrescentou a MLE.

Chestnut disse em sua conta do Instagram que está "destruído" com a notícia de que o proibiram de participar do concurso "depois de 19 anos" e esclareceu: "Não tenho um contrato com a MLE ou com a Nathan's".

Todos os anos, os cinco primeiros colocados dividem 40.000 dólares (215 mil reais) e o vencedor leva para casa o "cinturão mostarda", com mais 10.000 dólares (53,8 mil reais).

De acordo com a MLE, Chestnut também ostenta recordes por comer outros alimentos, como 182 asinhas de frango em 30 minutos ou 30 sanduíches gregos na mesma quantidade de tempo.

A MLE já excluiu outro competidor e rival de Chestnut em 2010, o japonês Takeru Kobayashi, que não pôde competir após um divergência em torno da exclusividade de um contrato.

