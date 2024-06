Bombardeio russo deixa nove mortos e dezenas de feridos na Ucrânia

Pelo menos nove pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em um bombardeio russo no centro da Ucrânia que atingiu Kryvoy Rog, cidade natal do presidente Volodimir Zelensky, informaram as autoridades ucranianas nesta quarta-feira (12).

"O balanço de mortos do ataque hostil em Kryvoy Rog subiu para nove pessoas", informou o gabinete do procurador-geral em um comunicado no Telegram, atualizando um relato do Ministério do Interior de oito vítimas fatais.

O gabinete do procurador acrescentou que "29 pessoas ficaram feridas, incluindo cinco crianças" e alertou que as operações de resgate continuam.