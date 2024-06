Blinken diz que EUA trabalhará para resolver diferenças entre Israel e Hamas por trégua em Gaza

Os Estados Unidos trabalharão com os países mediadores para chegar a um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, disse o secretário de Estado, Antony Blinken, nesta quarta-feira (12), admitindo que nem todas as exigências do Hamas eram "viáveis", mas que esperava que as diferenças nas negociações fossem superadas.

O grupo islamista palestino respondeu na véspera aos mediadores do Catar e do Egito sobre o plano de cessar-fogo proposto em 31 de maio pelo presidente dos EUA, Joe Biden, apresentado como se fosse uma iniciativa israelense.

O Hamas pediu a "interrupção total da agressão" em Gaza e propôs "emendas" ao plano apresentado por Biden, especialmente no que diz respeito a "um calendário para um cessar-fogo permanente e a retirada total das tropas israelenses" no enclave palestino, indicou uma fonte próxima às negociações.