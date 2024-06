Biblioteca do Congresso dos EUA revela seus tesouros em exposição

A Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos abriga mais que apenas livros, como mostra uma nova exposição que será inaugurada esta semana e exibe alguns dos "tesouros" mais diversos e simbólicos da história do país.

Do conteúdo dos bolsos de Abraham Lincoln na noite de seu assassinato às primeiras gravuras do Homem-Aranha, uma centena de objetos raros que revisitam a história dos Estados Unidos estará em exposição, a partir desta quinta-feira (13), no prestigiado edifício no coração de Washington na mostra intitulada "Collecting Memories" ("Colecionando memórias").

Também integram a exposição um dos primeiros mapas dos Estados Unidos recém-independentes, impresso em 1784 por Abel Buell, um gravurista de Connecticut, e fotos da primeira explosão atômica no deserto do Novo México, presenciada pelo "pai" da bomba, Robert Oppenheimer.