Berlim se transforma em 'esponja' para enfrentar mudança climática

"Antes, o objetivo era evacuar as águas pluviais para poder caminhar pela cidade sem galochas", brinca Stephan Natz, porta-voz da gestão de águas de Berlim, com a cabeça coberta por um capacete na borda da cratera de concreto.

O gigante reservatório de água em construção no centro da capital, a menos de dois quilômetros do emblemático Portão de Brandemburgo, é um símbolo da transformação.

O reservatório de 40 metros de diâmetro recolherá cerca de 17.000 metros cúbicos de água - cinco vezes a capacidade de uma piscina olímpica -, a armazenará e depois enviará a uma estação de tratamento.

Com um sistema de esgoto de 150 anos de antiguidade e um clima mais extremo que no passado, a cidade já não é capaz de gerir com a mesma capacidade as águas residuais e pluviais.

"Quando chove muito, as águas se misturam e desaguam no rio Spree, provocando a morte de peixes e uma contaminação visual", indicou Natz.

Ao mesmo tempo, Berlim, construída sobre antigos pântanos, enfrenta uma severa falta de água há vários anos.

Após cinco anos de seca, os lençóis freáticos não recuperaram seu nível normal, segundo dados do Instituto Leibniz para a Ecologia da Água Doce e a Pesca.