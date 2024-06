Ataque jihadista mata 16 militares na Síria, diz ONG

Dezesseis militares do Exército sírio morreram em um ataque do grupo Estado Islâmico (EI) e pela explosão de minas colocadas pelos jihadistas no deserto sírio, informou nesta quarta-feira (12) o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Os soldados estavam realizando uma operação de varredura na região de Sukhna, na província de Homs, escoltados pela Força Aérea russa, precisou a ONG, sediada no Reino Unido, mas que conta com uma rede de informantes na Síria.

"Dezesseis membros das forças do regime, incluindo um oficial superior, morreram quando entraram em um campo de minas e foram alvo de um ataque do grupo EI", indicou o OSDH.