Aliança de Macron pede que ele se mantenha discreto para evitar outro 'voto de punição'

Macron anunciou inesperadamente a antecipação das eleições legislativas, inicialmente marcadas para 2027, para 30 de junho e 7 de julho, depois de o partido de extrema direita Reagrupamento Nacional (RN) ter vencido as eleições europeias na França com 31,37% dos votos.

A deputada em fim de mandato Béatrice Piron não colocará "a foto de Macron no cartaz" de sua campanha. "Defenderei a minha posição pessoal, o meu apoio local e evitarei as reações anti-Macron que às vezes existem", explica a candidata na região parisiense.

Este anúncio representou um balde de água fria para os deputados do governo, cuja candidatura ao Parlamento Europeu obteve 14,60%, apesar do envolvimento do presidente e do seu primeiro-ministro, Gabriel Attal, na campanha.

"Sei (...) que isso é brutal para vocês, para os seus colaboradores e para aqueles que voltam à batalha", reconheceu Attal na terça-feira perante os seus deputados, que demoraram dois dias para reagir publicamente à derrota no domingo passado.

Desde então, Macron apareceu como líder do partido no poder nas eleições legislativas: "Vou sair para vencer", disse em uma entrevista publicada na terça-feira pela Figaro Magazine. Mas os membros do seu partido Renascimento preferem que seja o seu primeiro-ministro Attal quem se mostre mais.