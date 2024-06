Agenda, participantes e objetivos da cúpula suíça para a paz na Ucrânia

A Rússia minimizou a importância dos resultados desta conferência no complexo hoteleiro de Burgenstock, após a cúpula do G7 na vizinha Itália.

Kiev espera alcançar um consenso global além dos aliados ocidentais e incluir países do Sul Global, frequentemente cortejados por Moscou.

Cerca de 90 países e organizações internacionais se reúnem no sábado e domingo na Suíça com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em uma cúpula concebida como "primeiro passo" para a paz, embora, a princípio, sem a presença da Rússia e da China.

- Três pontos centrais -

Em entrevista à AFP em maio, Volodimir Zelensky destacou "três pontos" principais para esta reunião, os com mais consenso de um plano de dez defendido por Kiev e o Ocidente desde 2022.

O primeiro é referente à livre navegação no Mar Negro para garantir a segurança alimentar mundial permitindo as exportações de cereais ucranianos, uma questão relevante para os países do Sul Global.

O segundo é sobre a segurança nuclear e energética na Ucrânia, onde bombardeios russos destruíram infraestruturas civis e há risco de um grande acidente nuclear na usina de Zaporizhzhia, ocupada pelas tropas de Moscou.