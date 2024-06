Vice-presidente do Malawi e outras nove pessoas morrem em acidente de avião

O vice-presidente do Malawi, Saulos Chilima, e outras nove pessoas morreram em um acidente de avião. A informação foi confirmada pelo presidente do país, Lazarus Chakwera, nesta terça-feira, 11. Os destroços do avião foram localizados em uma área montanhosa no norte do país após uma busca que durou mais de um dia. Chakwera disse em um pronunciamento ao vivo na televisão pública do país que o acidente não deixou sobreviventes.

Cerca de 600 profissionais, como soldados, policiais e guardas florestais, procuravam a aeronave, que também transportava uma ex-primeira-dama, desde seu desaparecimento na manhã da última segunda-feira, 10, nas montanhas Viphya, próximo a cidade de Mzuzu. O avião partiu da capital do país, Lilongwe, para Mzuzu, cerca de 370 quilômetros ao norte, em uma viagem que duraria 45 minutos.

Os controladores de tráfego aéreo avisaram aos pilotos da aeronave que evitassem pousar no Aeroporto Internacional de Mzuzu e retornassem para a capital do país devido à baixa visibilidade provocada pelo mau tempo. Após o contato, o avião das forças armadas de Malawi perdeu a comunicação e desapareceu do radar do controle de tráfego, de acordo com o presidente do país. Sete passageiros e três membros da tripulação militar estavam a bordo.