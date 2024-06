Seleção italiana faz treino aberto em 1ª atividade na Alemanha para a Euro

A seleção da Itália, atual campeã europeia, fez um treino aberto para o público nesta terça-feira (11), na cidade de Iserlohn, em sua primeira atividade desde que chegou à Alemanha para a disputa da Eurocopa.

A 'Azzurra', que estreia no torneio continental no próximo sábado (15), contra a Albânia, em Dortmund, foi calorosamente recebida pelos torcedores ao entrar no gramado do estádio do FC Iserlohn, clube da sexta divisão alemã.

O mais aclamado foi o ex-goleiro Gianluigi Buffon, atualmente chefe da delegação italiana.