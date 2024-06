Refugiadas podem se beneficiar de asilo se aderirem à igualdade de gênero, decide tribunal da UE

As mulheres refugiadas na União Europeia, incluindo menores, que adotarem "de maneira efetiva" a igualdade entre homens e mulheres podem receber asilo se esse valor não for vigente nos seus países de origem, determinou nesta terça-feira (11) o Tribunal de Justiça do bloco (TJUE).

A decisão considera que uma mulher nesta situação passa a fazer parte de um "grupo social particular" que pode alegar medo de perseguição caso retorne ao seu país de origem.

O TJUE chegou a esta conclusão ao analisar o caso de duas adolescentes iraquianas que residem "ininterruptamente" nos Países Baixos desde 2015 e cujos pedidos de asilo foram rejeitados.