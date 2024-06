Raro nascimento de elefantes gêmeos na Tailândia

Uma elefanta deu à luz gêmeos na Tailândia, uma ocorrência rara para este mamífero, após um parto difícil que deixou um de seus cuidadores feridos em Ayutthaya, perto de Bangcoc.

Até mesmo a mãe, Jamjuree, surpreendeu-se com o nascimento de uma fêmea de 60 quilos 18 minutos após dar à luz um macho de 80 quilos.

Um funcionário do Elephantstay, centro que abriga o animal, tentou intervir para que não atacasse o segundo filhote, mas foi repelido com um golpe no tornozelo.