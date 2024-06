Quatro suspeitos de roubo são linchados e queimados no México

Quatro homens foram linchados e depois queimados por uma multidão nesta terça-feira (11) em uma zona rural do estado de Puebla, no centro do México, acusados do roubo de um veículo, reportou o governo regional.

"É um fato lamentável e condenável, temos a confirmação de quatro pessoas que perderam a vida", disse à imprensa Javier Aquino, secretário de Governança desse estado.

Uma mulher que estava com as vítimas foi entregue pela turba às autoridades após horas de negociação, e transferida para um hospital onde seu estado físico está sendo avaliado, acrescentou o funcionário.