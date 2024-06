Quatro professores americanos esfaqueados no nordeste da China

O Departamento de Estado americano afirmou que estava "a par de informações sobre uma agressão com arma branca em Jilin", cidade do nordeste da China, na província de mesmo nome.

O Ministério das Relações Exteriores da China confirmou nesta terça-feira que "quatro professores estrangeiros (...) foram atacados quando caminhavam no Parque Beishan, em Jilin"

"A polícia considerou, de forma preliminar, que foi um caso isolado. Outras investigações estão em curso", afirmou o porta-voz do ministério, Lin Jian.

As agressões contra cidadãos estrangeiros, em particular ocidentais, são raras na China, onde as ruas são geralmente consideradas muito seguras e o número de ataques é muito menor do que nos Estados Unidos ou na Europa.