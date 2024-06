Primeiro-ministro conservador britânico promete cortes de impostos em programa eleitoral

Sunak, segundo as últimas pesquisas, tem 20% das intenções de voto, muito longe de Keir Starmer e do Partido Trabalhista, que alcançam o patamar de 45% nessas pesquisas.

Além disso, Sunak tem a ameaça do partido de extrema direita Reform UK, de um dos promotores do Brexit, o eurofóbico Nigel Farage, que ocupa o terceiro lugar nas pesquisas, com 15% das intenções de voto, muito próximo dos conservadores.

- "Escolher como gastar o dinheiro" -

O líder conservador insistiu na promessa de que os cidadãos ficarão com "uma grande parte do dinheiro que ganham para terem o direito de escolher como gastá-lo".

Para cortar impostos, Sunak anunciou que vai reduzir os pagamentos de assistência social para pessoas em idade produtiva.

A apresentação do programa dos conservadores, que estão no poder há 14 anos, acontece um dia depois de Sunak ter descartado renunciar ao cargo de primeiro-ministro, após críticas pela sua ausência em alguns eventos comemorativos dos Desembarque na Normandia, afirmando que continuará a sua campanha eleitoral.

"Não vou parar", "não vou deixar de lutar pelo futuro do nosso país", disse o chefe de Governo conservador.

O líder de 44 anos, que chegou ao poder no final de 2022, pediu desculpas na sexta-feira, reconhecendo o seu "erro" por ter reduzido a sua presença nos eventos que marcaram o 80º aniversário do Desembarque na Normandia para gravar uma entrevista televisiva.

O aumento do custo de vida e as disputas internas no campo conservador, que viu cinco primeiros-ministros sucederem-se desde o referendo do Brexit em 2016, poderão acabar com 14 anos de governo nas eleições de 4 de julho.