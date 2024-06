Presos mantêm greve de fome na Venezuela

A greve, que começou no domingo em seis prisões, foi ampliada para "16 penitenciárias, quatro anexos femininos e mais de 10 delegacias policiais" em 14 dos 24 estados do país, informou o Observatório Venezuelano de Prisões (OVP) em um comunicado.

"O sistema penitenciário enfrenta uma profunda crise, caracterizada pela violação das garantias judiciais e pela desídia na administração da justiça. Os presos, muitos deles sem uma sentença definitiva, travam uma batalha constante em um ambiente marcado pela violação sistemática de seus direitos humanos", afirmou a OVP.

A ONG destaca que os detentos exigem a "atualização de suas penas, a concessão de medidas humanitárias, transferências para as prisões de origem", entre outras medidas.

Sem mencionar a greve de fome, a ministra do Serviço Penitenciário, Celsa Bautista, anunciou na segunda-feira o início de uma "abordagem jurídica" no Centro Penitenciário Judicial 'Rodeo III', no estado de Miranda (centro), um das penitenciárias em greve.