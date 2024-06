Polêmica por compra de arroz importado afeta o governo

O arroz, alimento onipresente na mesa dos brasileiros, foi motivo de polêmica envolvendo o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que anulou nesta terça-feira (11) um leilão para importar milhares de toneladas, após suspeitas de irregularidades, e afastou um funcionário do alto escalão ligado ao processo.

A compra no exterior de 1 milhão de toneladas do cereal foi uma das primeiras medidas anunciadas pelo presidente diante das inundações que devastaram o Rio Grande do Sul no começo de maio. O estado é responsável por cerca de dois terços da produção do país, onde são consumidos 10 milhões de toneladas de arroz por ano.

Realizado na última quinta-feira, o leilão atribuiu a compra do primeiro lote, de cerca de 300 mil toneladas, a quatro empresas, numa operação no valor de 1,3 bilhão de reais. Mas o governo anulou hoje o processo, devido a "questionamentos sobre as capacidades técnicas e financeiras por parte das empresas vencedoras", e anunciou que fará um novo leilão, ainda sem data.