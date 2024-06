Novo governo é formado no Haiti

A formação de um novo governo no Haiti, cuja missão será restaurar a segurança e a estabilidade neste país do Caribe devastado pela violência das gangues, foi anunciada oficialmente nesta terça-feira (11).

O decreto com a nomeação dos membros do novo gabinete foi publicado no diário oficial haitiano, Moniteur, duas semanas depois de o conselho de transição designar Garry Conille como primeiro-ministro interino.

Este último também exercerá a função de ministro do Interior, segundo o texto.