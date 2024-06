Nova espécie de peixe similar à piranha é descoberta no Brasil e nomeada de 'Sauron'

Uma espécie de peixe vegetariano similar à piranha foi descoberta no Brasil e recebeu o nome de "Sauron" por sua semelhança com o personagem da saga "O Senhor dos Anéis", anunciou o Museu Britânico de História Natural nesta terça-feira (11).

Os cientistas denominaram esta espécie de "Myloplus sauron", acreditando que seu formato arredondado, suas barbatanas vermelhas e sua longa faixa preta lembravam o olho de "Sauron", o vilão principal da famosa série de fantasia do britânico J.R.R Tolkien.

O "Myloplus sauron" é encontrado exclusivamente na bacia do rio Xingu, afluente do Amazonas, que abriga mais de 600 espécies de peixes, incluindo mais de 70 endêmicas, ou seja, que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo.