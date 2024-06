Morre, aos 80 anos, a cantora francesa Françoise Hardy

Françoise Hardy, ícone da 'chanson' francesa, morreu aos 80 anos, anunciou seu filho, Thomas Dutronc, em suas redes sociais, na noite desta terça-feira (11).

A artista, cujo maior sucesso foi "Tous les garçons et les filles", foi a única representante francesa no ranking da revista americana Rolling Stone entre os 200 melhores cantores de todos os tempos, publicada em 2023. Em 2004, ela foi diagnosticada com um primeiro câncer.

