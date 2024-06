Marco Baroni é o novo técnico da Lazio, no lugar do croata Igor Tudor, que rescindiu seu contrato na semana passada depois de apenas três meses no cargo, anunciou o clube romano nesta terça-feira (11).

Baroni estava no Hellas Verona desde junho do ano passado. Antes, comandou o Lecce por duas temporadas.

O ex-zagueiro de 60 anos passou a maior parte de sua carreira como treinador à frente de equipes da segunda divisão italiana, com pouca experiência na Serie A.