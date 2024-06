Lesionado, Lewandowski está fora da estreia da Polônia na Euro

O atacante do Barcelona teve que ser substituído aos 33 minutos do primeiro tempo na vitória da Polônia por 2 a 1 sobre a Turquia na segunda-feira, em Varsóvia.

A Polônia está no Grupo D da Euro ao lado de França, Holanda e Áustria. A estreia será contra a 'Laranja Mecânica" no domingo, às 10h00 (horário de Brasília).

Aos 35 anos, Lewandowski quer participar de sua quarta Eurocopa, torneio no qual marcou quatro gols em 11 jogos disputados.

"Ambos devem voltar aos treinamentos em três ou quatro dias, seguindo o plano de recuperação", afirmou Jaroszewski.

A Polônia está sofrendo com uma série de lesões entre jogadores do setor ofensivo da equipe. Na última sexta-feira, em amistoso contra a Ucrânia, o atacante da Juventus Arkadiusz Milik foi substituído após sentir um problema no joelho e teve que passar por cirurgia de menisco.

