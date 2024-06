Kroos espera se despedir do futebol com título da Eurocopa

Apesar de ter anunciado que vai pendurar as chuteiras depois da Eurocopa, o veterano alemão Toni Kroos afirmou que quer se despedir do futebol com o título do torneio continental de seleções, que começa na próxima sexta-feira (14).

Kroos, que havia se aposentado da seleção depois da Euro de 2021, mas voltou a defender a 'Mannschaft' a partir de fevereiro deste ano, disse em entrevista coletiva nesta terça-feira (11) que seu retorno se deve à sua sede de vitórias: "Isso anda de mãos dadas. É claro que voltei porque quero vencer este torneio".

"Se não achasse que era possível, não teria voltado, porque sempre quis vencer todas as competições que joguei", reiterou.